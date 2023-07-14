Недостатня вдячність за допомогу Україні: міністр оборони Британії вважає, що його слова спотворили

Міністр оборони Великої Британії заявив, що його слова про необхідність більшої вдячності за підтримку України були дещо спотворені. Про це він написав у Facebook.

"Було виявлено великий інтерес до моїх коментарів про те, як краще підтримати Україну, та деяке спотворення інформації. Як той, хто був на передовій у підтримці України, я обговорював виклики, які можуть виникнути, коли ми працюємо над спільною метою: допомогти Україні придбати те, що необхідно для перемоги [...] Я говорив про необхідність, щоб Україна іноді визнавала, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії", – висловився Воллес.

За словами чиновника, він мав на увазі не уряди, а громадян і парламентарів міжнародної спільноти.

"У своїх коментарях я прагнув відобразити той факт, що важливо пам'ятати не про те, щоб говорити із собою, а про необхідність докладати зусиль для того, щоб звернутися до інших громадян, яких все ще потрібно переконати. Коментарі на тему Amazon було зроблено минулого року, щоб наголосити, що відносини Великої Британії та України є не транзакційними, а скоріше партнерськими", – зазначив міністр.

При цьому Воллес додав, що й надалі підтримуватиме Україну.

"Я особисто продовжуватиму підтримувати Україну доти, поки це буде потрібно, але національні парламенти часто мають конкурентні потреби, і Україна та Британія повинні продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти та дружбу", – написав чиновник.

Воллес про Amazon і Україну: що сказав очільник Міноборони Британії

11-12 липня у Вільнюсі відбувся черговий саміт НАТО. У перший день заходу президент України Володимир Зеленський заявив, що Альянс не має жодних часових рамок для запрошення та членства країни, назвавши це "безпрецедентним й абсурдним".

Тоді він додав, що таким чином НАТО залишає можливість торгуватися членством України в блоці під час перемовин із Росією. А для країни-агресорки це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор.

Коли міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса попросили прокоментувати цю критику, він сказав про необхідність більшої вдячності за надану Україні допомогу.

Чиновник зазначав, що українці поспішали отримати всю можливу підтримку, тому не завжди говорили про вдячність.

Також він розповів, що їздив в Україну в 2022 році, щоб отримати список необхідної зброї.

"Ви знаєте, ми не Amazon. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб мені дали список", – висловився Воллес.

Своєю чергою Bloomberg із посиланням на дипломатів і офіційних осіб, залучених до саміту НАТО, писало, що слова Зеленського викликали невдоволення у лідерів Альянсу і вони порадили українському лідеру "охолонути".

Пізніше віцепрем’єр-міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина пояснила, що критика з боку президента була повʼязана зі "спробами розмити формулювання" щодо країни в підсумковій заяві саміту НАТО.