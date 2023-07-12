Зеленський оцінив результати саміту НАТО, але вважає що вони не замінять членства

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його дискусії з союзниками на саміті НАТО у Вільнюсі були дуже продуктивними, але наголосив, що жодні гарантії G7 не можуть замінити членство в НАТО і Україна не відступиться від своєї мети стати членом альянсу.

Про це пишуть CNN та французьке видання le Мonde.

"Результати саміту хороші, але якби було запрошення, вони були б ідеальними", – сказав Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем альянсу Йенсом Столтенбергом, додавши, що "це, безумовно, стане дуже важливим і конкретним успіхом, але членства не замінить".

За словами Зеленського, Україна розуміє, що не може стати членом НАТО під час війни, але він впевнений, що це обов'язково станеться.

Сам Столтенберг при цьому заявив, що Україна ближча до НАТО, ніж будь-коли. Він додав, що коли війна закінчиться, альянс повинен буде переконатися, що є надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія не повторилася.

"Сьогодні ми зустрічаємося як рівні, я з нетерпінням чекаю дня, коли ми зустрінемося як союзники. Я вітаю те, що багато союзників сьогодні візьмуть на себе зобов’язання надавати довгострокову безпекову допомогу Україні", – сказав він.

Президент також подякував за те, що Україні не знадобиться ПДЧ на шляху до НАТО і додав, що цінує це.

НАТО спростило шлях для України до вступу до НАТО, змінивши процес приєднання України з двоетапного процесу на одноетапний, але не запропонувало конкретних часових рамок.

Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за касетні боєприпаси. Він зазначив, що добре розуміє, що є люди, які не поділяють підтримку щодо касетних боєприпасів, але зазначив, що на це слід дивитися з позиції справедливості.