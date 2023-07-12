Зеленский оценил результаты саммита НАТО, но считает, что они не заменят членства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дискуссии с союзниками на саммите НАТО в Вильнюсе были очень продуктивны, но подчеркнул, что никакие гарантии G7 не могут заменить членство в НАТО и Украина не отступится от своей цели стать членом альянса.

Об этом пишут CNN и французское издание Le Monde.

"Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, добавив, что "это, безусловно, станет очень важным и конкретным успехом, но членства не заменит".

По словам Зеленского, Украина понимает, что не может стать членом НАТО во время войны, но уверен, что это обязательно произойдет.

Сам Столтенберг при этом заявил, что Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. Он добавил, что когда война закончится, альянс должен будет убедиться, что есть надежные договоренности по безопасности Украины, чтобы история не повторилась.

"Сегодня мы встречаемся как равные, я с нетерпением жду дня, когда мы встретимся как союзники. Я приветствую то, что многие союзники сегодня примут на себя обязательство оказывать долгосрочную помощь безопасности Украины", – сказал он.

Президент также поблагодарил за то, что Украине не понадобится ПДЧ на пути в НАТО и добавил, что это ценит.

НАТО упростило путь для Украины вступления в НАТО, изменив процесс присоединения Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный, но не предложило конкретных временных рамок.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за кассетные боеприпасы. Он отметил, что хорошо понимает, что есть люди, которые не разделяют поддержку кассетных боеприпасов, но отметил, что на это следует смотреть с позиции справедливости.