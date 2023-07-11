В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе страны-члены организации договорились об отмене ПДЧ (План действий по членству в НАТО) для Украины.

Об этом он сообщил 11 июля на брифинге.

Он подчеркнул, что в 2008 году, когда Киеву пообедали членство, Украина была далеко от НАТО, а сейчас "намного ближе".

Генсек объясняет, что тогда речь шла о плане действий по членству, в частности исполнению ПДЧ.

"Сейчас мы устранили это требование и это значительное отличие от того, что было определено 2008 ... Я рад, что союзники согласились устранить этот план действий по членству. Теперь следующее, что у нас есть, это программа по приближению Украины к стандартам НАТО", — заметил он.