Байден выступает за упрощенное вступление Украины в НАТО - СМИ

Президент США Джозеф Байден выступает за упрощение процесса вступления Украины в НАТО. Речь идет о членстве без ПДЧ (План действий по членству в НАТО).

Об этом сообщает издание EFE со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Американский лидер предлагает отменить ПДЧ для Украины, что означает, что украинскому правительству не нужно будет запускать многолетнюю программу для демонстрации результатов ряда реформ.

Однако, выступит ли Байден с таким заявлением публично во время саммита, не уточняется.

Как замечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, на саммите в Вильнюсе планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за того, что НАТО не предлагает никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным.

Известно, что Байден намерен провести встречу с Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

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