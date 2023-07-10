Байден запланировал встречу с Зеленским в рамках саммита НАТО — СМИ

Президент США Джозеф Байден намерен провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом 10 июля в Twitter сообщил журналист Politico Джонатан Лемайр.

"Среди запланированных на ближайшие два дня встречи президента Байдена в рамках саммита НАТО в Вильнюсе: президент Турции Эрдоган и президент Украины Зеленский", — говорится в сообщении.

Зеленский официально еще не подтвердил свое участие в саммите. По предварительной информации, он планирует призвать союзников принять решение о членстве Украины в НАТО.

Вступление может состояться по завершении войны, допускает президент. Он считает, что есть все основания для политического приглашения страны в НАТО.

Байден также считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели".