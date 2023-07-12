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"Это справедливость". Зеленский обещает использование кассетных снарядов только по военным целям на оккупированных территориях
Кассетные боеприпасы от США будут использоваться только по военным целям на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вильнюсе.
Он поблагодарил президента США Джо Байдена за решение о передаче таких боеприпасов. По словам Зеленского, он осознает, что это вызов для США и Конгресса страны, и есть люди, которые не разделяют эту поддержку.
"О кластерных снарядах. Я хочу, чтобы мы на это посмотрели как на справедливость. Россия использует постоянно кластерные снаряды на нашей территории, воюет исключительно на нашей земле, убивает наших людей [...] Ту помощь, которую мы можем получить от США относительно кластерных снарядов, это для использования сугубо по военным целям сугубо на временно оккупированных территориях Украины", – высказался президент.
Он добавил, что Украина защищается, не используя соответствующее оружие на территории других государств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кассетные снаряды от США: как решили передать боеприпасы
Кассетные боеприпасы – это снаряды, применяемые путем наведения на цель и содержащие суббоеприпасы, которые распространяются на значительную площадь, соответственно, увеличивая количество потенциальных жертв.
В более чем 120 странах, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, это оружие запрещено для использования, производства и накопления запасов. Однако некоторые государства, в частности США и Украина, не присоединялись к Конвенции. Этого не сделала и Россия, которая неоднократно наносила удары такими снарядами по Украине.
В декабре 2022 года телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов. В тот момент журналисты указывали, что Вашингтон продолжает рассматривать вариант поставки такого оружия уже несколько месяцев.
Позже, в марте 2023-го, Reuters со ссылкой на членов Палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита информировало, что Украина включила кассетные бомбы в запрос помощи от США, чтобы сбрасывать снаряды с беспилотников на российские силы.
О предоставлении Украине кассетных боеприпасов просили и ряд американских законодателей, которые писали Байдену соответствующие письма.
7 июля в США подтвердили решение передать Украине такие снаряды. В Штатах отмечали, что этот шаг был основан на потребностях Украины, которой необходима дополнительная артиллерия для проведения как оборонных, так и наступательных операций.
В свою очередь Великобритания и Испания выступили против предоставления Украине кассетных боеприпасов. Однако в Лондоне и Мадриде пообещали продолжать поддержку страны другим вооружением.