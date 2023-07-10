"Это буквально перестрелка". В Белом доме рассказали о решении предоставить кассетные боеприпасы Украине

США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы, чтобы компенсировать, как быстро украинские силы тратят свою другую артиллерию. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в эфире ABC News.

"Это буквально перестрелка... У них заканчиваются запасы. Мы пытаемся нарастить наше производство артиллерийских снарядов, которые они используют чаще всего. Но этот уровень производства все еще не такой, как мы хотели", – сказал американский чиновник.

После этого у него уточнили: "Так вы отправляете эти кассетные боеприпасы, потому что у нас недостаточно тех боеприпасов, которые им нужны?". На что Кирби ответил: "Это верно".

По его словам, кассетные снаряды должны быть временным решением, "чтобы помочь преодолеть разрыв, поскольку мы наращиваем производство обычных... артиллерийских снарядов".

В Белом доме указывают, что войска РФ убивали и будут убивать больше мирных жителей, чем, вероятно, будет пострадавших гражданских от использования этих кассетных боеприпасов. Сами снаряды будут применяться для обстрелов позиций российских окупантов на территории Украины.

"Мы полностью осознаем беспокойство по поводу жертв среди гражданского населения и неразорванных боеприпасов, на которые попадают гражданские лица или дети и получают ранения. Конечно, мы помним об этом. И мы будем сосредотачиваться вместе с Украиной на разминировании", – добавил Кирби.

Что такое кассетные боеприпасы и как США решили предоставить снаряды

Кассетные боеприпасы – это снаряды, применяемые путем наведения на цель и содержащие суббоеприпасы, которые распространяются на значительную площадь, соответственно, увеличивая количество потенциальных жертв.

В более чем 120 странах, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, это оружие запрещено для использования, производства и накопления запасов. Однако некоторые государства, в частности США и Украина, не присоединялись к Конвенции. Этого не сделала и Россия, которая неоднократно наносила удары такими снарядами по Украине.

В декабре 2022 года телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена получила от Киева запрос на поставку кассетных боеприпасов. В тот момент журналисты указывали, что Вашингтон продолжает рассматривать вариант поставки такого оружия уже несколько месяцев.

Позже, в марте 2023-го, Reuters со ссылкой на членов Палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита информировало, что Украина включила кассетные бомбы в запрос помощи от США, чтобы сбрасывать снаряды с беспилотников на российские силы.

О предоставлении Украине кассетных боеприпасов просили и ряд американских законодателей, которые писали Байдену соответствующие письма.

7 июля в США подтвердили решение передать Украине такие снаряды. В Штатах отмечали, что этот шаг был основан на потребностях Украины, которой необходима дополнительная артиллерия для проведения как оборонных, так и наступательных операций.

В свою очередь Великобритания и Испания выступили против предоставления Украине кассетных боеприпасов. Однако в Лондоне и Мадриде пообещали продолжать поддержку страны другим вооружением.