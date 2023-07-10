"Це буквально перестрілка". В Білому домі розповіли про рішення надати касетні боєприпаси Україні

США вирішили надати Україні касетні боєприпаси, щоб компенсувати те, як швидко українські сили витрачають свою іншу артилерію. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі ABC News.

"Це буквально перестрілка... У них закінчуються запаси. Ми намагаємося наростити наше виробництво артилерійських снарядів, які вони використовують найчастіше. Але цей рівень виробництва все ще не такий, як ми хотіли", – висловився американський чиновник.

Після цього в нього уточнили: "То ви надсилаєте ці касетні боєприпаси, тому що у нас недостатньо тих боєприпасів, які їм потрібні?". На що Кірбі відповів: "Це правильно".

За його словами, касетні снаряди мають бути тимчасовим рішенням, "щоб допомогти подолати розрив, оскільки ми нарощуємо виробництво звичайних... артилерійських снарядів".

У Білому домі вказують, що війська РФ вбивали і продовжуватимуть вбивати більше мирних жителів, ніж, імовірно, буде постраждалих цивільних від використання цих касетних боєприпасів. Самі снаряди будуть застосовуватися для обстрілів позицій російських окупантів на території України.

"Ми цілком усвідомлюємо занепокоєння щодо жертв серед цивільного населення та нерозірваних боєприпасів, на які натрапляють цивільні особи або діти та отримують поранення. Звичайно, ми пам'ятаємо про це. І ми будемо зосереджуватися разом з Україною на розмінуванні", – додав Кірбі.

Що таке касетні боєприпаси і як США вирішили надати снаряди

Касетні боєприпаси – це снаряди, які застосовується шляхом наведення на ціль і містять суббоєприпаси, які поширюються на значну площу, відповідно, збільшуючи кількість потенційних жертв.

У понад 120 країнах, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів, ця зброя заборонена для використання, виробництва й накопичення запасів. Однак деякі держави, зокрема США та Україна, не приєднувалися до Конвенції. Цього не зробила й Росія, яка неодноразово завдавала ударів такими снарядами по Україні.

У грудні 2022 року телеканал CNN повідомив, що адміністрація президента США Джозефа Байдена отримала від Києва запит на постачання касетних боєприпасів. На той момент журналісти вказували, що Вашингтон продовжує розглядати варіант постачання такої зброї вже кілька місяців.

Пізніше, у березні 2023-го, Reuters із посиланням на членів Палати представників США Джейсона Кроу та Адама Сміта інформувало, що Україна включила касетні бомби у запит допомоги від США, щоб скидати снаряди з безпілотників на російські сили.

Про надання Україні касетних боєприпасів просили й низка американських законодавців, які писали Байдену відповідні листи.

7 липня у США підтвердили рішення передати Україні такі снаряди. У Штатах зазначали, що цей крок був заснований на потребах України, якій необхідна додаткова артилерія для проведення як оборонних, так і наступальних операцій.

Своєю чергою Велика Британія та Іспанія виступили проти надання Україні касетних боєприпасів. Однак у Лондоні й Мадриді пообіцяли продовжувати підтримку країни іншим озброєнням.