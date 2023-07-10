Байден проведе переговори з прем'єром Британії на фоні дискусію про надання Україні касетних боєприпасів - ЗМІ

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Литві прибув до Великої Британії після того, як деякі країни-союзники поставили під сумнів його рішення щодо передачі Україні касетних боєприпасів.

Про це повідомляє ВВС.

У понеділок, 10 липня, Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Сторони обговорять різні питання, зокрема, і війну в Україні.

Сунак прямо не критикував рішення Байдена, проте він наголошував, що Велика Британія є однією з 123 країн, які підписали Конвенцію про касетні боєприпаси – міжнародний договір, який забороняє їх виробництво і використання.

Однак інші союзники США пішли далі, зокрема Нова Зеландія, країна-партнер НАТО, заявляла, що ці боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

Перебуваючи у Великій Британії, Байден також зустрінеться з королем Чарльзом вперше після його коронації.

США передадуть Україні касетні боєприпаси

Міністерство оборони США 7 липня оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван підтвердив передачу касетних боєприпасів Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не атакуватиме російські міста та села касетними боєприпасами. ЗСУ їх використовуватимуть лише для деокупації українських територій.