Байден проведет переговоры с премьером Британии на фоне дискуссии о предоставлении Украине кассетных боеприпасов - СМИ

Президент США Джо Байден накануне саммита НАТО в Литве прибыл в Великобританию после того, как некоторые страны-союзники подвергли сомнению его решение о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает BBC.

В понедельник, 10 июля, Байден встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Стороны обсудят разные вопросы, в частности, и войну в Украине.

Сунак прямо не критиковал решение Байдена, однако он отмечал, что Великобритания является одной из 123 стран, подписавших Конвенцию о кассетных боеприпасах – международный договор, запрещающий их производство и использование.

Однако другие союзники США пошли дальше, в частности Новая Зеландия, страна-партнер НАТО, заявляла, что эти боеприпасы могут нанести "огромный ущерб невинным людям".

Находясь в Великобритании, Байден также встретится с королем Чарльзом впервые после его коронации.

США передадут Украине кассетные боеприпасы

Министерство обороны США 7 июля объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет атаковать российские города и села кассетными боеприпасами. ВСУ их будут использовать только для деоккупации украинских территорий.