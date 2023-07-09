У Зеленского объяснили важность передачи ВСУ кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит в Вооруженных силах Украины и частично восстановят соотношение сил на фронте.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Кассетные боеприпасы крайне важны для Украины. Они несколько компенсируют наш снарядный дефицит и частично восстановят паритет на поле боя", - отметил Подоляк.

Он напомнил, что страна-агрессор РФ уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине.

Поэтому, по мнению Подоляка, учитывая этот факт, предоставление кассетных снарядов Украине является, "по меньшей мере, справедливым".

"А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только на понятном ей языке – пропорциональной силе…", - подчеркнул советник главы Офиса президента.

США передадут Украине кассетные боеприпасы

Министерство обороны США 7 июля объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности для удовлетворения ее критически важных потребностей.

Советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан подтвердил передачу кассетных боеприпасов Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не будет атаковать российские города и села кассетными боеприпасами. ВСУ их будут использовать только для деоккупации украинских территорий.