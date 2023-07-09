У Зеленського пояснили важливість передачі ЗСУ касетних боєприпасів

Касетні боєприпаси допоможуть компенсувати снарядний дефіцит у Збройних силах України та частково відновлять співвідношення сил на фронті.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Касетні боєприпаси є вкрай важливими для України. Вони дещо компенсують наш снарядний дефіцит та частково відновлюють паритет на полі бою", - зауважив Подоляк.

Він нагадав, що країна-агресор РФ вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні.

Тому, на думку Подоляка, враховуючи цей факт, надання касетних снарядів Україні є, "щонайменше, справедливим".

"А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою – пропорційною силою…", - підкреслив радник голови Офісу президента.

США передадуть Україні касетні боєприпаси

Міністерство оборони США 7 липня оголосило про надання додаткової допомоги Україні у сфері безпеки для задоволення її критично важливих потреб.

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван підтвердив передачу касетних боєприпасів Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна не атакуватиме російські міста та села касетними боєприпасами. ЗСУ їх використовуватимуть лише для деокупації українських територій.