В МИД заявили, что условия для вступления Украины в НАТО пока неизвестны

Первый день саммита НАТО в Вильнюсе не принес Украине долгожданного приглашения в альянс и ясность в условиях будущего членства. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит приглашение на вступление в Альянс, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что пока не ясно, о каких условиях идет речь в коммюнике альянса и кем они должны быть сформулированы.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Когда будут выполнены условия? Что при условии? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – что есть какие-то условия, которые нужно выполнить. Будем работать с союзниками для того, чтобы оно все не замерло на месте", – отметил министр.

По словам Кулебы, наиболее категорично против присоединения Украины к альянсу выступали США и Германия. Однако он подчеркнул, что в данном вопросе не все так однозначно.

Министр отметил, что именно США сыграли ключевую роль в том, что слово "приглашение" в принципе не появилось в коммюнике.

Все, что смогли сделать члены НАТО, это отменить План действий по членству в НАТО для Украины. При этом в альянсе отметили, что уступки Украине по отмене ПДЧ уже вышли за рамки потребности.

Союзники подтверждают намерение принять Украину в НАТО и заявили, что Украина все более взаимосвязана и политически интегрирована с альянсом и добилась значительного прогресса на пути реформ.

На пресс-конференции Столтенберг заявил, что в 2008 году, когда Киеву пообещали членство, Украина была далеко от НАТО, а сейчас "намного ближе".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что у НАТО нет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным.

"Беспрецедентно и абсурдно – когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины. Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса", – подчеркнул Зеленский.