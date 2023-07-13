Борис Джонсон застеріг США від "втоми від України" після завершення саміту НАТО

Експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав США не втомлюватись і продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії до остаточної поразки Москви.

Про це пише CNN.

Після завершення ключового саміту НАТО Джонсон закликав США продовжувати підтримувати Україну зброєю. Він також наголосив, що не може бути "будь-якого виправдання" для відстрочки членства України в НАТО.

"Не може бути жодного виправдання чи причини, щоб продовжувати пустувати й зволікати", — сказав Джонсон.

Він додав, що "дуже важливо" чітко окреслити, що Україна перебуває на шляху до членства в Альянсі.

За словами колишнього прем'єр-міністр Великої Британії, головний аргумент противників вступу України до НАТО полягав в тому, що це буде провокацією для лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна.

"Ну, ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", - наголосив Джонсон.

За його словами, окрім російської армії, найбільшим ворогом українців у конфлікті є "втома західних партнерів від України".

"Це виснаження решти світу, і особливо прихильників України, у забезпеченні своєї перемоги", - заявив Джонсон.

Він підкреслив, що перемога України є "життєво важливою для демократії та свободи в усьому світі".

Джонсон також сказав, що підтримує рішення Байдена надати Україні касетні боєприпаси, незважаючи на те, що Великобританія засудила цей крок.

"Я думаю, що президент Байден вчинив правильно, поставивши їх, і чим швидше українці зможуть використати їх, щоб відвоювати свою територію, тим більше життів буде врятовано", - зауважив Джонсон.

Відповідаючи на запитання, чи може можливе переобрання Дональда Трампа на наступних президентських виборах поставити під загрозу підтримку України США, Джонсон зазначив, що саме Трамп вперше схвалив відправлення протитанкової зброї Javelin в Україну в 2019 році, ще до початку війни.

"У Трампа вже є серйозні результати в допомозі українцям", - заявив експрем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту члени НАТО вирішили лише скасувати ПДЧ для України. Термінів вступу в Альянсі не можуть назвати. Коментуючи заяву Зеленського про те, що така позиція абсурдна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".

Наступного дня країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Зеленський зауважив, що важливо, що в документ включили фразу "гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".