Борис Джонсон предостерег США от "усталости от Украины" после завершения саммита НАТО

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США не уставать и продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии до окончательного поражения Москвы.

Об этом пишет CNN.

По завершении ключевого саммита НАТО Джонсон призвал США продолжать поддерживать Украину оружием. Он также подчеркнул, что не может быть "любого оправдания" для отсрочки членства Украины в НАТО.

"Не может быть никакого оправдания или причины, чтобы продолжать резвиться и медлить", — сказал Джонсон.

Он добавил, что "очень важно" четко определить, что Украина находится на пути к членству в Альянсе.

По словам бывшего премьер-министра Великобритании, главный аргумент противников вступления Украины в НАТО заключался в том, что это будет провокацией для лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Ну, мы видели, что происходит, когда у вас нет Украины в НАТО, вы провоцируете худшую войну в Европе за 80 лет", - подчеркнул Джонсон.

По его словам, кроме российской армии, самым большим врагом украинцев в конфликте является "усталость западных партнеров от Украины".

"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в обеспечении своей победы", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что победа Украины "жизненно важна для демократии и свободы во всем мире".

Джонсон также сказал, что поддерживает решение Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на то, что Великобритания осудила этот шаг.

"Я думаю, что президент Байден поступил правильно, поставив их, и чем скорее украинцы смогут использовать их, чтобы отвоевать свою территорию, тем больше жизней будет спасено", - заметил Джонсон.

Отвечая на вопрос, может ли переизбрание Дональда Трампа на следующих президентских выборах поставить под угрозу поддержку Украины США, Джонсон отметил, что именно Трамп впервые одобрил отправление противотанкового оружия Javelin в Украину в 2019 году, еще до начала войны.

"У Трампа уже есть серьезные результаты в помощи украинцам", - заявил экс-премьер-министр Великобритании.

Напомним, по итогам первого дня саммита члены НАТО решили только отменить ПДЧ для Украины. Сроки вступления в Альянсе не могут назвать. Комментируя заявление Зеленского о том, что такая позиция абсурдна, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "НАТО никогда не давала более сильных обещаний, чем сейчас".

На следующий день страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности. Зеленский заметил, что важно, что в документ включили фразу "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО" .