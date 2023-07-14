Недостаточная благодарность за помощь Украине: министр обороны Британии считает, что его слова исказили

Министр обороны Великобритании заявил, что его слова о необходимости большей благодарности за поддержку Украины были несколько искажены. Об этом он написал в Facebook.

"Было выявлено большой интерес к моим комментариям о том, как лучше поддержать Украину, и некоторое искажение информации. Как тот, кто находивлся на передовой в поддержке Украины, я обсуждал вызовы, которые могут возникнуть, когда мы работаем над общей целью: помочь Украине приобрести то, что необходимо для победы [...] Я говорил о необходимости, чтобы Украина иногда признавала, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании", – высказался Уоллес.

По словам чиновника, он имел в виду не правительства, а граждан и парламентариев международного сообщества.

"В своих комментариях я стремился отразить тот факт, что важно помнить не о том, чтобы говорить с собой, а о необходимости прилагать усилия для того, чтобы обратиться к другим гражданам, которых все еще нужно убедить. Комментарии на тему Amazon были сделаны в прошлом году, чтобы подчеркнуть, что отношения Великобритании и Украины не транзакционные, а скорее партнерские", – отметил министр.

При этом Воллес добавил, что и дальше будет поддерживать Украину.

"Я лично буду продолжать поддерживать Украину, пока это будет нужно, но национальные парламенты часто имеют конкурентные потребности, и Украина и Британия должны продолжать поощрять эту сильную поддержку, используя факты и дружбу", – написал чиновник.

Уоллес об Amazon и Украине: что сказал глава Минобороны Британии

11-12 июля в Вильнюсе прошел очередной саммит НАТО. В первый день мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Альянс не имеет никаких временных рамок для приглашения и членства страны, назвав это "беспрецедентным и абсурдным".

Тогда он добавил, что таким образом НАТО оставляет возможность торговаться членством Украины в блоке во время переговоров с Россией. А для страны-агрессора это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор.

Когда министра обороны Великобритании Бена Уоллеса попросили прокомментировать эту критику, он сказал о необходимости большей благодарности за оказанную Украине помощь.

Чиновник отмечал, что украинцы спешили получить всю возможную поддержку, поэтому не всегда говорили о благодарности.

Также он рассказал, что ездил в Украину в 2022 году, чтобы получить список необходимого оружия.

"Вы знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда ехал 11 часов, чтобы мне дали список", – высказался Уоллес.

В свою очередь Bloomberg со ссылкой на дипломатов и официальных лиц, привлеченных к саммиту НАТО, писало, что слова Зеленского вызвали недовольство у лидеров Альянса и они посоветовали украинскому лидеру "остыть".

Позже вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина объяснила, что критика со стороны президента была связана с "попытками размыть формулировки" относительно страны в итоговом заявлении саммита НАТО.