Итоги саммита НАТО. Украина получит военную помощь на 1,5 млрд евро, – Резников

Украина получит от международных партнеров военную помощь более чем на 1,5 млрд евро. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Он отметил, что ракеты дальнего радиуса действия SCALP, танки Leopard, дополнительные системы ПВО Patriot, обучение пилотов на истребителях F-16 – это лишь некоторые вещи, о которых можно объявить публично.

Министр рассказал о такой поддержке:

от Германии – новый пакет помощи на 700 млн евро, включающий 25 танков Leopard 1A5, 40 боевых машин пехоты Marder 1A3, две системы противовоздушной обороны Patriot, пять зенитно-ракетных комплексов Bergepanzer 2, 20 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов; 5 тысяч дымовых снарядов;

от Австралии – 30 бронетранспортеров Bushmaster;

от Норвегии – 1 тысяча микродронов Black Hornet, пакет поддержки NASAMS (два дополнительных центра управления огнем, две пусковые установки и запчасти), а также увеличение бюджета военной помощи Украине с 240 млн до 930 млн долларов. Кроме того, есть договоренности об усилении возможностей ПВО и артиллерии;

от Великобритании – более 70 боевых машин, тысячи боеприпасов для танков, пакет военной помощи по ремонту техники на 64,7 млн ​​долларов;

от Франции – ракеты SCALP и дополнительное инженерное оборудование для разминирования;

от Нидерландов – договоренность о начале обучения пилотов в августе, вклад в усиление возможностей ПВО и артиллерии Украины;

от Канады – 410 млн долларов в новом финансировании и проектах для поддержки Украины и усиления трансатлантической безопасности; усиление ВСУ бронетехникой.

"Встречи в Вильнюсе были очень продуктивными", – резюмировал Резников.

Саммит НАТО в Вильнюсе: другие результаты для Украины

Очередной саммит лидеров НАТО состоялся 11-12 июля. Альянс согласился отменить План действий по членству для Украины, однако сроки вступления остаются неизвестными.

Кроме того, страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности. Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической стабильности и устойчивости Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дискуссии с союзниками на саммите НАТО были очень продуктивны, но он подчеркнул, что никакие гарантии G7 не могут заменить членство в Альянсе и Украина не отступится от своей цели стать членом блока.

Также во время саммита состоялось первое заседание Совета Украина-НАТО. Министр обороны Алексей Резников объяснял, что это новый уровень отношений и взаимодействия, когда Украина еще не будет членом Альянса, но будет находиться во всех комитетах и во всех представительных заседаниях с правом поднимать вопросы, прописанные в соответствующих соглашениях.