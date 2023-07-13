Саммит НАТО продемонстрировал поражение России в главных целях войны в Украине, - ISW

Вильнюсский саммит НАТО показал, насколько далеко полномасштабное вторжение откинуло Россию от первоначальных целей, ради которых начиналась военная агрессия против Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там напоминают, что перед вторжением в Украину одними из заявленных целей Кремля было предотвращение расширения НАТО и удаление границ Альянса от России. Власти РФ постоянно повторяли эту цель в течение всей войны.

"Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в Альянс и согласием Турции направить протокол о вступлении Швеции, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль потерпел и освоил эти поражения", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что российские пропагандисты сообщают о саммите НАТО в бесстрастной и приглушенной манере, что несравнимо с более широким поражением, которое на самом деле представляет для довоенных целей России.

Так, многие российские источники утверждали, что они якобы уже давно имеют доступ к документам по планированию саммита и что ни одна из достигнутых договоренностей не стала неожиданностью, а многие блоггеры утверждали, что саммит был "провалом" для Украины, поскольку Украина не получила приглашение на вступление в НАТО.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что участники саммита действуют "предсказуемо" и что Запад будет продолжать оказывать Украине военную помощь, а потому Россия продолжит свою военную агрессию.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в свою очередь выступил с шаблонной кремлевской риторикой, заявив, что предоставление "гарантий безопасности" Украине странами "Большой семерки" (G7) "потенциально очень опасно" и посягательством на интересы безопасности России.

В ISW напоминают, что во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля страны "Большой семерки" (G7) и НАТО подписали соглашения о предоставлении Украине долгосрочных обязательств в сфере безопасности, многолетнюю программу практической помощи, был создан Координационный совет Украина-НАТО и поддержаны обязательства НАТО разрешить Украине присоединиться к Альянсу без прохождения Плана действий по членству (ПДЧ).

"Украина достигла значительных соглашений, которые усилят долгосрочную поддержку Западом Украины на саммите НАТО, и эти соглашения, вероятно, послужат основой для потенциального увеличения западной помощи Украине в области безопасности", - констатируют аналитики.

Напомним, по итогам первого дня саммита члены НАТО решили только отменить ПДЧ для Украины. Сроки вступления в Альянсе не могут назвать. Комментируя заявление Зеленского о том, что такая позиция абсурдна, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что "НАТО никогда не давала более сильных обещаний, чем сейчас".

На следующий день страны "Большой семерки" утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности. Зеленский заметил, что важно, что в документ включили фразу "гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО" .