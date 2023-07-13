Саміт НАТО продемонстрував поразку Росії у головній меті війни в Україні, - ISW

Вільнюський саміт НАТО показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення відкинуло Росію від початкових цілей, заради яких починалася військова агресія проти України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там нагадують, що перед вторгненням в Україну одними з заявлених цілей Кремля було запобігання розширенню НАТО та віддалення кордонів Альянсу від Росії. Влада РФ постійно повторювала цю мету протягом усієї війни.

"Відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до Альянсу та згодою Туреччини направити протокол про вступ Швеції, ймовірно, свідчать про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що російські пропагандисти повідомляють про саміт НАТО в безпристрасній і приглушеній манері, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

Так, багато російських джерел стверджували, що вони начебто вже давно мають доступ до документів щодо планування саміту і що жодна з досягнутих домовленостей не стала несподіванкою, а багато блогерів стверджували, що саміт був «провалом» для України, оскільки Україна не отримала запрошення на вступ до НАТО.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв підкреслив, що учасники саміту діють «передбачувано» і що Захід продовжуватиме надавати Україні військову допомогу, а тому Росія продовжить свою військову агресію.

Речник Кремля Дмитро Пєсков своєю чергою виступив із шаблонною кремлівською риторикою, заявивши, що надання «гарантій безпеки» Україні країнами «Великої сімки» (G7) є «потенційно дуже небезпечним» і посяганням на інтереси безпеки Росії.

В ISW нагадують, що під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня країни «Великої сімки» (G7) і НАТО підписали угоди про надання Україні довгострокових зобов’язань у сфері безпеки, багаторічну програму практичної допомоги, була створена Координаційна раду Україна-НАТО та підтримані зобов’язання НАТО дозволити Україні приєднатися до Альянсу без проходження Плану дій щодо членства (ПДЧ).

"Україна досягла значних угод, які посилять довгострокову підтримку Заходом України на саміті НАТО, і ці угоди, ймовірно, слугуватимуть основою для потенційного збільшення західної допомоги Україні в галузі безпеки", - констатують аналітики.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту члени НАТО вирішили лише скасувати ПДЧ для України. Термінів вступу в альянсі не можуть назвати. Коментуючи заяву Зеленського про те, що така позиція абсурдна, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що "НАТО ніколи не давала більш сильні обіцянки, ніж зараз".

Наступного дня країни "Великої сімки" затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки. Зеленський зауважив, що важливо, що в документ включили фразу "гарантії безпеки для України на шляху до НАТО".