В РФ на тлі саміту НАТО намагаються представити контрнаступ України як провал, - ISW

Міністр оборони країни-агресора РФ Сергій Шойгу переконує, що контрнаступ ЗСУ не є ефективним, попри настанови Кремля не применшувати результати наступу та не перебільшувати російські успіхи.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що 11 липня Шойгу неправдоподібно заявив, що з початку контрнаступальних операцій 4 червня українські війська втратили 26 тисяч військовослужбовців і 1244 танки і БМП.

Шойгу також намагався представити можливі українські зусилля по блокуванню на півдні України як такі ж неефективні, стверджуючи, що російська ППО перехопила 176 ракет HIMARS і 27 крилатих ракет Storm Shadow з початку контрнаступу.

"Повідомлення Міноборони Росії про втрати українців, ймовірно, дуже завищені, і навіть російські мілблогери нещодавно звинуватили Міноборони в тому, що він вважає удари по вже пошкоджених і знищених машинах новими втратами української техніки", - зауважують в ISW.

Там додають, що риторика Шойгу щодо українського контрнаступу значно суперечить оприлюдненим ЗМІ вказівкам Кремля, які наказують російським державним ЗМІ не применшувати контрнаступ і не перебільшувати успіхи Росії.

"Можливо, Шойгу дедалі більше ігнорує встановлені вказівки Кремля щодо висвітлення контрнаступу, щоб відновити зусилля зобразити МО як ефективного менеджера війни в Україні після невдалого заколоту ПВК "Вагнера", - вважають аналітики.

Вони зауважують, що реакція Кремля та російських військових блогерів на перший день саміту НАТО була відносно стриманою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков передбачувано неоднозначно оцінив перший день саміту НАТО, скаржачись, що саміт має «виражений, концентрований антиросійський характер».

Пєсков повторив шаблонну риторику про те, як Захід продовжує безпекову допомогу Україні, а обіцяне майбутнє членство в НАТО призведе до тяжких наслідків.

Своєю чергою, російські блогери висловили загальне невдоволення новими поставками зброї в Україну, але не висловили серйозної реакції.

"Ймовірно, пропагандисти чекають реакції на основні події, які відбудуться на другий день саміту, коли 12 липня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом", - наголошують аналітики.

Зауважимо, від початку українського контрнаступу 4 червня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували на основі власних даних про рельєф місцевості, що українські військові відвоювали приблизно 253 квадратних кілометри території.