Мінагрополітики презентувало законопроєкт про "Державний аграрний реєстр": що він передбачає

Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик презентував проєкт Закону України № 11063 "Про Державний аграрний реєстр".

Про це повідомило Мінагрополітики України.

Зазначається, що презентація законопроєкту відбулася на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.

У повідомленні відомства йдеться про те, що законопроєкт розроблений для удосконалення механізму надання державної підтримки агровиробникам, зокрема, через систему Державного аграрного реєстру. Крім того, документом врегульовується функціонування ДАР відповідно до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри".

Що передбачається проєктом закону:

розширення кола користувачів ДАР для надання підтримки не лише виробникам сільськогосподарської продукції, а й організаціям водокористувачів, суб’єктам агропромислового комплексу, підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;

врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування;

забезпечення можливості формування витягів з Державного аграрного реєстру;

визначення прав та обов’язків користувачів Державного аграрного реєстру;

обов’язкове використання даних ДАР при наданні державної підтримки або за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги;

надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малим і середнім агропідприємцям;

страхування сільськогосподарської продукції.

За словами Башлика, ухвалення закону сприятиме використанню ДАР як ефективного інструменту для надання прозорої підтримки агровиробникам. Користувачі для отримання допомоги зможуть подати заявку в зручному автоматизованому режимі.

"Без будь-яких паперових документів, що значно пришвидшить і спростить всю процедуру", – наголосив заступник міністра.

Він також додав, що прийняття закону забезпечить електронну інформаційну взаємодію ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами.

Про Державний аграрний реєстр

Міністерство аграрної політики та продовольства за технічної допомоги Європейського союзу 12 серпня 2022 року запустило автоматизовану електронну систему "Державний аграрний реєстр", яка відкрита для реєстрації для всіх українських аграріїв.

Вона призначена для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.

ДАР є єдиним цифровим хабом для агровиробників України і працює подібно до реєстрів сільгоспвиробників, які існують у всіх країнах-членах ЄС. Агровиробники, зареєстровані в ДАР, можуть подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.

"Запуск Державного аграрного реєстру є важливим кроком на шляху підготовки України до членства в ЄС. ДАР відповідає директивам ЄС щодо програм державної підтримки сільського господарства", - зазначив керівник відділу співробітництва представництва ЄС в Україні Фредерік Куне.

Зазначимо, що ухвалення закону "Про Державний аграрний реєстр" є однією з вимог від Європейського Союзу згідно з планом Ukraine Facility.

Більше про плани міністерства і цифровізацію взаємодії з аграріями замміністра Башлик розповів в інтерв'ю "Аграрний реєстр не є засобом для оподаткування чи мобілізації селян".

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