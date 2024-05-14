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Політика
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Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури
Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

14 травня Кабінет міністрів України призначив тимчасових очільників Міністерства аграрної політики та продовольства та Мінінфраструктури.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Згідно з повідомленням, тимчасовим очільником Мінагрополітики став Тарас Висоцький, який раніше обіймав посаду першого заступника колишнього міністра Миколи Сольського.

Також Кабмін призначив тимчасового голову Мінінфраструктури — ним став Василь Шкураков. Він був також першим заступником колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Що відомо про Тараса Висоцького

За даними Мінагрополітики, народився він 1986 року у с. Кунин Здолбунівського району Рівненської області. З 2011 по 2013 роки – експерт з аграрних ринків ТОВ "Ніка ПП".

Протягом 2013-2019  років працював експертом аграрних ринків, генеральним директором Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

У 2019 році обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації.

З  2019  по 2021 рік – був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

26 травня 2021 року № 506-р Висоцького було призначено першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

Хто такий Василь Шкураков

У 2005 році закінчив Український державний університет економіки і фінансів. Протягом 2005-2018 рр працював у Міністерстві фінансів України. З 2018 року - заступник міністра.

2017-2018 роках обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів у ПрАТ "Укргідроенерго".

2020 рік – був генеральним директором ПрАТ "Укрфінжитло".

Шкураков з серпня 2021 року був першим заступником міністра інфраструктури України. Він залишився на цій посаді попри злиття міністерства.

Звільнення Кубракова і Сольського

9 травня Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- мііністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Про моє звільнення з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - зауважив Кубраков.

Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України з травня 2021 року.

Міністра агрополітики Миколу Сольського Верховна Рада України звільнила з посади того ж дня, що і Кубракова - 9 травня. Зауважимо, 25 квітня Сольський, якого НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав заяву про відставку у Верховну Раду.

Автор:
Тетяна Гойденко