Уряд призначив тимчасових очільників Мінагрополітики та Мінінфраструктури

14 травня Кабінет міністрів України призначив тимчасових очільників Міністерства аграрної політики та продовольства та Мінінфраструктури.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Згідно з повідомленням, тимчасовим очільником Мінагрополітики став Тарас Висоцький, який раніше обіймав посаду першого заступника колишнього міністра Миколи Сольського.

Також Кабмін призначив тимчасового голову Мінінфраструктури — ним став Василь Шкураков. Він був також першим заступником колишнього міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Що відомо про Тараса Висоцького

За даними Мінагрополітики, народився він 1986 року у с. Кунин Здолбунівського району Рівненської області. З 2011 по 2013 роки – експерт з аграрних ринків ТОВ "Ніка ПП".

Протягом 2013-2019 років працював експертом аграрних ринків, генеральним директором Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

У 2019 році обіймав посаду першого заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації.

З 2019 по 2021 рік – був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

26 травня 2021 року № 506-р Висоцького було призначено першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

Хто такий Василь Шкураков

У 2005 році закінчив Український державний університет економіки і фінансів. Протягом 2005-2018 рр працював у Міністерстві фінансів України. З 2018 року - заступник міністра.

2017-2018 роках обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів у ПрАТ "Укргідроенерго".

2020 рік – був генеральним директором ПрАТ "Укрфінжитло".

Шкураков з серпня 2021 року був першим заступником міністра інфраструктури України. Він залишився на цій посаді попри злиття міністерства.

Звільнення Кубракова і Сольського

9 травня Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- мііністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Про моє звільнення з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", - зауважив Кубраков.

Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України з травня 2021 року.

Міністра агрополітики Миколу Сольського Верховна Рада України звільнила з посади того ж дня, що і Кубракова - 9 травня. Зауважимо, 25 квітня Сольський, якого НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн, подав заяву про відставку у Верховну Раду.