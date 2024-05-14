Правительство назначило временных руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры

14 мая Кабинет Министров Украины назначил временных руководителей Министерства аграрной политики и продовольствия и Мининфраструктуры.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

Согласно сообщению, временным главой Минагрополитики стал Тарас Высоцкий, ранее занимавший должность первого заместителя бывшего министра Николая Сольского.

Также Кабмин назначил временного главу Мининфраструктуры – им стал Василий Шкураков. Он также был первым заместителем бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова.

Что известно о Тарасе Высоцком

По данным Минагрополитики, родился он в 1986 году в с. Кунин Здолбуновского района Ровенской области. С 2011 по 2013 годы – эксперт по аграрным рынкам ООО "Ника ЧП".

В течение 2013-2019 годов работал экспертом аграрных рынков, генеральным директором Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

В 2019 году занимал должность первого заместителя председателя Черкасской облгосадминистрации.

С 2019 по 2021 год был заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

26 мая 2021 г. № 506-р Высоцкого был назначен первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Кто такой Василий Шкураков

В 2005 году окончил Украинский государственный университет экономики и финансов. В течение 2005-2018 гг. работал в Министерстве финансов Украины. С 2018 года – заместитель министра.

В 2017-2018 годах занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам в ЧАО "Укргидроэнерго".

2020 год – был генеральным директором ЧАО "Укрфинжилье".

Шкураков с августа 2021 был первым заместителем министра инфраструктуры Украины. Он остался на этом посту, несмотря на слияние министерства.

Увольнение Кубракова и Сольского

9 мая Верховная Рада Украины уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"О моем освобождении от должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Руководство фракции и руководитель Правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", – заметил Кубраков.

Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с мая 2021 года.

Министра агрополитики Николая Сольского Верховная Рада Украины уволила с должности в тот же день, что и Кубракова – 9 мая. Отметим, 25 апреля Сольский, которого НАБУ уличило на завладении государственной землей на 291 млн грн, подал заявление об отставке в Верховную Раду.