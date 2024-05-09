Александра Кубракова уволили с должности министра развития общин, территорий и инфраструктуры

Сегодня, 9 мая, Верховная Рада Украины уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Соответствующее решение поддержали 272 народных избранника.

Как подчеркнул Железняк, Кубракова не было в зале, премьер-министра Дениса Шмыгаля тоже.

Пока неизвестно, кто возглавит ведомство и когда будет назначение.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа"решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных министерства. На заседании фракции в среду было предложено создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Отметим, 9 мая депутаты зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова.

Впоследствии народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что Комитет Рады поддержал проект постановления об увольнении Кубракова.

Кубраков прокомментировал свою отставку

Кубраков с мая 2021 возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. В декабре 2022 года Верховная Рада приняла решение о его назначении вице-премьер-министром по восстановлению Украины и министром нового объединенного министерства.

"О моем увольнении с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Руководство фракции и руководитель Правительства Денис Шмигаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", – заметил Кубраков.

Кто такой Александр Кубраков

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, народный депутат Верховной Рады 9 созыва. Экс-глава "Укравтодора".

С начала полномасштабного вторжения в Украину занимался вопросом организации экспорта в условиях заблокированных портов, затем принимал участие в обеспечении зернового коридора.

При руководстве Кубракова в "Укравтодоре" были разработаны "методические рекомендации", которые ограничили количество компаний-подрядчиков, которые могли попасть на тендеры по строительству и ремонту автомобильных дорог. В частности, он обвинялся в создании дорожного картеля из семи компаний, разыгрывавших между собой все крупные тендеры на миллиарды гривен.

В расследовании от проекта Bihus.Info, "Укравтодор" обвинялся в больших переплатах за асфальтобетон, что приносило сверхприбыли подрядчикам-участникам картеля. Сам Кубраков жаловался на то, что во Всеукраинской дорожной ассоциации, которая объединяет дорожно-строительные компании, заказывали информационную кампанию против него.

Под руководством Кубракова "Укравтодор" приступил к реализации главного инфраструктурного проекта Владимира Зеленского - "Большое строительство".

Окончил Киевский Национальный экономический университет и краткосрочную программу в Harvard Kennedy School. Маркетолог по образованию.