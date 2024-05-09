Верховная Рада планирует сегодня уволить двух министров

Сегодня, 9 мая Верховная Рада Украины планирует уволить министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и министра агрополитики Николая Сольского.

Об этомсообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, сегодня депутаты должны проголосовать за кадровые перестановки в правительстве.

"Есть заявление министра агарной политики Николая Сольского. Его должен утром рассматривать профильный Комитет и затем зал", - отметил Железняк.

Он добавил, что также будет рассмотрена отставка с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Здесь интересная деталь, обычно по практике министры сами пишут заявление о собственной отставке, а здесь собирают подписи от депутатов на соответствующее постановление. То есть это будет как инициатива депутатов снизить в статусе министра", - подчеркнул Железняк.

Он добавил, что дальше должна собраться правящая коалиция и внести предложение премьеру на должности трех министров:

агро

инфраструктуры

регионов

Но, как сообщил Железняк, не факт, что всех троих назначат сегодня.

Напомним, народные депутаты от "Слуги народа"решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных министерства. На заседании фракции в среду было предложено создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики.

Дело против Сольского

Напомним, 23 апреля появилась информация, что экс-председателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн. грн. и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Впоследствии стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич. К моменту расследования Дмитрасевич покинул страну и находится за границей, якобы в командировке. Ему объявили подозрение заочно во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи.

Кроме этого, Сольский написал заявление об отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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