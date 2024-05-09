Верховна Рада планує сьогодні звільнити двох міністрів

Сьогодні, 9 травня Верховна Рада України планує звільнити міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова та міністра агрополітики Миколу Сольського.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, сьогодні депутати мають проголосувати за кадрові перестановки в Уряді.

"Є заява міністра агарної політики Миколи Сольского. Її має зранку розглядати профільний Комітет і потім зала", - зазначив Железняк.

Він додав, що також буде розглянута відставка з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України- міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Тут цікава деталь, зазвичай по практиці міністри самі пишуть заяву про власну відставку, а тут збирають підписи від депутатів на відповідну постанову. Тобто це буде як ініціатива депутатів понизити у статусі міністра", - підкреслив Железняк.

Він додав, що далі має зібратися правляча коаліція і внести пропозицію премʼєру на посади трьох міністрів:

-агро

інфраструктури

регіонів

Але, як повідомив Железняк, не факт що всіх трьох призначать сьогодні.

Нагадаємо, народні депутати від "Слуги народу" вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремі міністерства. На засіданні фракції у середу було запропоновано утворити Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Справа проти Сольського

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згодом стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич. На момент розслідування Дмитрасевич залишив країну і перебуває за кордоном, начебто у відрядженні. Йому оголосили підозру заочно під час розгляду клопотання про запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений з-під варти.

Окрім цього, Сольський написав заяву про відставку, яку буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

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