Не лише Сольський: у справі про заволодіння землею підозру отримав і заступник міністра

У справі про заволодіння державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн окрім чинного міністра аграрної політики Миколи Сольського підозрюють і його заступника - Маркіяна Дмитрасевича.

Про це повідомили в "Економічній правді".

За даними слідства, на момент розслідування Дмитрасевич вже залишив країну і перебуває за кордоном, начебто у відрядженні. Йому оголосили підозру заочно під час розгляду клопотання про запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді.

Прокурори вважають, що Дмитрасевич своїми діями впливав на інших учасників схеми з метою приховати документ, який підтверджує право постійного користування двох держпідприємств на Сумщині.

Згідно зі слідством, посадовці впливали на інших учасників схеми з метою приховати документацію, яка стосується права користування землями держпідприємств в Сумській області. Ці землі незаконно передавалися фізичним особам, а потім в оренду агрофірмі "Агрофірма "Довіра 2008".

Відповідно до обвинувачення, Дмитрасевич у 2017 році виступав як генеральний директор агрофірми, яка отримала право оренди на значну кількість земельних ділянок, не дивлячись на акт Держгеокадастру про самовільне зайняття земель. Ці ділянки згодом були передані у власність учасникам АТО, які відразу переоформили їх на агрофірму "Довіра 2008".

За інформацією ЗМІ, окрім Дмитрасевича, підозру отримав також колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін. Загалом у цій справі є 12 підохрюваних.

Як відреагували в Мінагрополітики

Згодом Мінагрополітики зазначило, що Дмитрасевич перебуває у відрядженні в Брюсселі, яке триватиме до 28 квітня.

"Маркіян Дмитрасевич бере участь у роз’яснювальних зустрічах Європейської Комісії та України для здійснення офіційного скринінгу українського законодавства в рамках переговорного процесу “Сільське господарство та розвиток сільських територій”. Фактично з цих зустрічей розпочинаються переговори про вступ України до ЄС", - написали у відомстві.

Там додали, що це вже друге відрядження чиновника. Перше було З 12 до 21 квітня. Тоді Дмитрасевич у складі делегації перебував із закордонним візитом у місті Скоп’є (Республіці Північна Македонія). Після цього він не став повертатися до України, а одразу поїхав до Брюсселя.

Сам Сольський вважає, що події семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюються інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - зауважив Сольський.