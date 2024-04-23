На ремонт дорог из бюджета хотят выделить дополнительные средства

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт дорожной инфраструктуры.

Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет "Экономическая правда".

По его словам, сейчас используются остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей.

Как отметил Кубраков, от руководителей местных администраций поступают запросы о потребностях в ремонте инфраструктуры, в том числе дорог.

"На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их нужно обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет", - подчеркнул министр.

Напомним, законом "О государственном бюджете на 2024 год" поступления в Дорожный фонд переданы в общий фонд госбюджета. Также отменена субвенция местным бюджетам на дороги местного значения.

В феврале Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд. грн. на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".

В ноябре 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда будут направлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжит финансирование.

Предполагается, что финансирование дорожной отрасли на 2024 год будет осуществляться следующим образом: