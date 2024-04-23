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На ремонт дорог из бюджета хотят выделить дополнительные средства
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры будет инициировать изменения в госбюджет или просить средства из резервного фонда на текущий ремонт дорожной инфраструктуры.
Об этом сообщил вице-премьер - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, пишет "Экономическая правда".
По его словам, сейчас используются остатки дорожного фонда и фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии с прошлого года для финансирования текущих потребностей.
Как отметил Кубраков, от руководителей местных администраций поступают запросы о потребностях в ремонте инфраструктуры, в том числе дорог.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"На примере дорог: есть те же эвакуационные маршруты, их нужно обслуживать. На местах нам говорят, что финансирование нужно. В середине года будем обращаться в резервный фонд или рассчитывать на изменения в государственный бюджет", - подчеркнул министр.
Напомним, законом "О государственном бюджете на 2024 год" поступления в Дорожный фонд переданы в общий фонд госбюджета. Также отменена субвенция местным бюджетам на дороги местного значения.
В феврале Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры Кабмин выделил 17,104 млрд. грн. на новую бюджетную программу "Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения".
В ноябре 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что в 2024 году все поступления из государственного дорожного фонда будут направлены на нужды обороны, однако дорожная отрасль продолжит финансирование.
Предполагается, что финансирование дорожной отрасли на 2024 год будет осуществляться следующим образом:
- для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог зимой, будут использоваться остатки средств из государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, которые не были израсходованы в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы);
- на дороги, необходимые для военных нужд, средства поступят из резервного фонда правительства Украины;
- строительство и ремонт дорог будет проходить в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.