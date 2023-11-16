Дороги в Украине и дальше будут финансироваться: в правительстве назвали основные источники средств

В следующем году все поступления из государственного дорожного фонда будут направлены на нужды обороны. Однако дорожная отрасль продолжит получать финансирование.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

Он отметил, что на оборону из дорожного фонда перенаправят 94,7 млрд гривен. Этот ресурс будет сформирован за счет акцизов с авто и горючего, а также других платежей, из которых финансировалось строительство и ремонт дорог.

Что касается финансирования дорожной отрасли на 2024 год, то оно будет осуществляться следующим образом:

для обеспечения безотлагательных мер, связанных с содержанием дорог зимой, будут использоваться остатки средств из государственного дорожного фонда по состоянию на 1 января 2024 года, которые не были израсходованы в предыдущие бюджетные периоды (2021-2023 годы);

на дороги, необходимые для военных нужд, средства поступят из резервного фонда правительства Украины;

строительство и ремонт дорог будут проходить в рамках проектов, финансируемых международными финансовыми организациями и правительствами стран-партнеров.

Ремонт дорог: сколько денег было выделено в этом году?

Согласно постановлению правительства, принятому в марте 2023 года, финансирование госпрограммы по развитию автомобильных дорог государственного значения в текущем году было предусмотрено на уровне 58,8 млрд гривен, что в 1,7 раза меньше по сравнению с 2022-м.

При этом финансирование за счет средств Дорожного фонда составило 45,9 млрд грн против 57,9 млрд грн годом ранее.

Финансирование за счет международных организаций увеличилось в 2,1 раза – с 5,3 млрд грн до 11,3 млрд гривен, а за счет других источников, таких как средства инвесторов, уменьшилось в 25 раз – с 38,9 млрд грн до 1,5 млрд гривен.

В октябре Кабмин согласился с предложением Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры касательно использованию 2 млрд грн, которые остались в специальном фонде госбюджета, на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог.