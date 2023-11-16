Дороги в Україні й надалі фінансуватимуться: в уряді назвали основні джерела коштів

Наступного року всі надходження з державного дорожнього фонду буде спрямовано на потреби оборони. Однак дорожня галузь продовжить отримувати фінансування.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну.

Він зазначив, що на оборону з дорожнього фонду перенаправлять 94,7 млрд гривень. Цей ресурс буде сформовано за рахунок акцизів з авто та пального, а також інших платежів, з яких фінансувалося будівництво та ремонт доріг.

Що стосується фінансування дорожньої галузі на 2024 рік, то воно здійснюватиметься таким чином:

для забезпечення невідкладних заходів, пов’язаних із утриманням доріг взимку, використовуватимуться залишки коштів із державного дорожнього фонду станом на 1 січня 2024 року, які не були витрачені в попередні бюджетні періоди (2021-2023 роки);

на дороги, які є необхідними для військових потреб, кошти надійдуть із резервного фонду уряду України;

будівництво та ремонт доріг відбуватиметься в рамках проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями та урядами країн-партнерів.

Ремонт доріг: скільки грошей виділили цьогоріч?

Згідно з постановою уряду, ухваленою в березні 2023 року, фінансування держпрограми з розвитку автомобільних доріг державного значення в поточному році було передбачено на рівні 58,8 млрд гривень, що в 1,7 раза менше порівняно з 2022-м.

При цьому фінансування за рахунок коштів Дорожнього фонду становило 45,9 млрд грн проти 57,9 млрд грн роком раніше.

Фінансування за рахунок міжнародних організацій збільшилося в 2,1 раза – з 5,3 млрд грн до 11,3 млрд гривень, а за рахунок інших джерел, таких як кошти інвесторів, зменшилося в 25 разів – з 38,9 млрд грн до 1,5 млрд гривень.

У жовтні Кабмін погодився з пропозицією Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури щодо використання 2 млрд грн, які залишилися в спеціальному фонді держбюджету, на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг.