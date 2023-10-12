ЄІБ виділяє Україні понад €30 мільйонів для покращення муніципальної інфраструктури

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділить Україні 30,7 млн євро. Ці кошти повинні покращити муніципальну інфраструктуру країни та міський громадський транспорт у таких містах як Київ, Одеса, Львів, Луцьк та Суми. ЄІБ також дав зобов'язання щодо подальшої фінансової підтримки України до кінця року.

Про це повідомила пресслужба представництва Європейського Союзу в Україні.

Згідно з повідомленням, 22 млн євро було виділено саме на придбання нових екологічно чистих тролейбусів і трамваїв для Києва, Львова та Одеси, вироблених українськими компаніями.

Решту 8,74 млн євро було спрямовано на підтримку ключових муніципальних проєктів, таких як рекультивація Грибовицького сміттєзвалища та управління твердими побутовими відходами у Львові, впровадження енергоефективних заходів у дитячих садках Сум, а також покращення систем водопостачання та водовідведення у Луцьку.

"ЄІБ непохитно підтримує Україну. Це нове фінансування підкреслює наше зобов’язання підтримати не тільки в наданні негайної допомоги, а й у довгостроковій відбудові країни. Незалежно від того, йдеться про нове трамвайне сполучення чи покращення місцевих послуг, усе, що ми робимо, спрямоване на сприяння економічному відновленню та нормалізації повсякденного життя ураженого війною українського народу", - сказав президент ЄІБ Вернер Гоєр.

Згідно з повідомленням, зазначена допомога є частиною пакетів Екстрених заходів солідарності з Україною від ЄІБ, у рамках яких Україна отримала вже 1,7 млрд євро на терміновий ремонт інфраструктури, яка була зруйнована російськими атаками.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк розглядає можливість виділення близько 220 мільйонів євро на відновлення інфраструктури в Україні. Згідно з угодою, кошти планується витратити на реконструкцію доріг і мостів.

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