В Україні розподілено ще 2,6 мільярда гривень від ЄІБ на проєкти відновлення: на що підуть гроші

Міжвідомча комісія щодо розподілу коштів Європейського інвестиційного банку погодила фінансування 139 регіональних проєктів та розподілила кошти ще по 16 вже погоджених проєктах на загальну суму 2,58 мільярда гривень.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, комісія розглянула переліки проєктів та заходів від обласних та Київської міської адміністрації, які сформовані за пропозиціями міських та селищних рад.

Пріоритет надається проєктам щодо відновлення, будівництва та модернізації об’єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, а також інших об’єктів, що мають значний вплив на життя громад. Ініціатори погоджених проєктів отримають кошти у вигляді субвенції з державного бюджету.

На попередньому засіданні, яке відбулося 28 серпня, комісія погодила до фінансування за рахунок субвенції 140 проєктів на 1,32 мільярда гривень. Таким чином з урахуванням результатів першого засідання, до фінансування було погоджено 279 проєктів з обсягом фінансування 3,9 мільярда гривень.

Йдеться про відновлення та будівництво об’єктів теплопостачання (2 проєкти), об’єктів водопостачання та водовідведення (29), споруд цивільного захисту (54), шкіл (30), закладів дошкільної освіти (13) та охорони здоров'я (48), ЦНАПів (7), центрів безпеки (3), адміністративних будівель (9), інших об’єктів, що мають вплив на життя громад (8) та роботи з проєктування (76).

Нагадаємо, що 21 червня Україна домовилася з ЄІБ про виділення 840 мільйонів євро на реалізацію в 2023 році пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України.

Перед цим, 16 червня, Кабінет міністрів схвалив порядок і умови надання субвенцій місцевим бюджетам на проекти відновлення, а також доручив направити їм за цією бюджетною програмою 4,477 мільярда гривень залишків коштів спецфонду держбюджету станом на 1 січня, отриманих від ЄІБ в рамках низки інвестиційних проектів.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції визначено Мінвідновлення. Пріоритет надається тим регіонам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії Росії або ж зазнали найбільшого навантаження через значний приплив внутрішньо переміщених осіб.