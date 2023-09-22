В Украине распределено еще 2,6 миллиарда гривен от ЕИБ на проекты восстановления: на что пойдут деньги

Межведомственная комиссия по распределению средств Европейского инвестиционного банка согласовала финансирование 139 региональных проектов и распределила средства еще по 16 уже согласованным проектам на общую сумму 2,58 миллиарда гривен.

Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, комиссия рассмотрела перечни проектов и мероприятий от областных и Киевской городской администрации, которые сформированы по предложениям городских и поселковых советов.

Приоритет предоставляется проектам восстановления, строительства и модернизации объектов общественного назначения, социальной сферы, культурного наследия, жилищно-коммунального хозяйства, а также других объектов, оказывающих значительное влияние на жизнь общин. Инициаторы согласованных проектов получат денежные средства в виде субвенции из государственного бюджета.

На предыдущем заседании, состоявшемся 28 августа, комиссия согласовала к финансированию за счет субвенции 140 проектов на 1,32 миллиарда гривен. Таким образом, с учетом результатов первого заседания, к финансированию было согласовано 279 проектов с объемом финансирования 3,9 миллиарда гривен.

Речь идет о восстановлении и строительстве объектов теплоснабжения (2 проекта), объектов водоснабжения и водоотведения (29), сооружений гражданской защиты (54), школ (30), учреждений дошкольного образования (13) и здравоохранения (48), ЦПАУ (7), центров безопасности (3), административных зданий (9), других объектов, оказывающих влияние на жизнь общин (8) и работы по проектированию (76).

Напомним, 21 июня Украина договорилась с ЕИБ о выделении 840 миллионов евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Перед этим, 16 июня, Кабинет министров одобрил порядок и условия предоставления субвенций местным бюджетам на проекты восстановления, а также поручил направить им по этой бюджетной программе 4,477 миллиарда гривен остатков средств спецфонда госбюджета на 1 января, полученных от ЕИБ в рамках ряда инвестиционных проектов.

Главным распорядителем средств и ответственным исполнителем субвенции определено Минвосстановления. Приоритет предоставляется тем регионам, которые больше всего пострадали в результате вооруженной агрессии России или испытали наибольшую нагрузку из-за значительного притока внутренне перемещенных лиц.