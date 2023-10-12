ЕИБ выделит Украине более €30 миллионов для улучшения муниципальной инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине 30,7 млн. евро. Эти средства должны улучшить муниципальную инфраструктуру страны и городской общественный транспорт в таких городах, как Киев, Одесса, Львов, Луцк и Сумы. ЕИБ также дал обязательства по дальнейшей финансовой поддержке Украины до конца года.

Об этом сообщила пресс-служба представительства Европейского Союза в Украине.

Согласно сообщению, 22 млн. евро было выделено именно на приобретение новых экологически чистых троллейбусов и трамваев для Киева, Львова и Одессы, произведенных украинскими компаниями.

Остальные 8,74 млн евро были направлены на поддержку ключевых муниципальных проектов, таких как рекультивация Грибовицкой свалки и управления твердыми бытовыми отходами во Львове, внедрение энергоэффективных мероприятий в детских садах Сум, а также улучшение систем водоснабжения и водоотведения в Луцке.

"ЕИБ непоколебимо поддерживает Украину. Это новое финансирование подчеркивает наше обязательство поддержать не только в оказании немедленной помощи, но и в долгосрочном восстановлении страны. Независимо от того, речь идет о новом трамвайном сообщении или улучшении местных услуг, все, что мы делаем, направлено на содействие экономическому восстановлению и нормализации повседневной жизни пораженного войной украинского народа", - сказал президент ЕИБ Вернер Гойер.

Согласно сообщению, указанная помощь является частью пакетов Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, в рамках которых Украина получила уже 1,7 млрд евро на срочный ремонт инфраструктуры, разрушенной российскими атаками.

Напомним, Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения около 220 миллионов евро на восстановление инфраструктуры в Украине. Согласно соглашению средства планируется потратить на реконструкцию дорог и мостов.

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