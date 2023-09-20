Украина может получить €220 млн от ЕИБ для восстановления инфраструктуры

Европейский инвестиционный банк рассматривает возможность выделения около 220 млн. евро на восстановление инфраструктуры в Украине. Согласно соглашению средства планируется потратить на реконструкцию дорог и мостов.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Глава Агентства восстановления Мустафа Найем и руководитель Группы управления проектами Вадим Ноздря провели встречу с представителями ЕИБ для обсуждения возможности финансирования проектов по восстановлению критической инфраструктуры.

Отмечается, что особое внимание будет уделено реализации проекта развития трансъевропейской транспортной сети, который включает строительство и ремонт дорог в шести регионах страны.

Это не первый шаг в сотрудничестве между Украиной и ЕИБ. В июне 2023 года было подписано соглашение, согласно которому ЕИБ выделил более 50 миллионов евро грантовых средств Европейского Союза через Инвестиционную платформу соседства ЕС (NIP) на закупку модульных мостов. Однако эти сооружения являются временными и предназначены для скорой помощи регионам, пострадавшим от российской агрессии и улучшению логистики между населенными пунктами и регионами.

Согласно сообщению, кроме ЕИБ, ключевыми международными партнерами Украины в восстановлении критической инфраструктуры есть также Всемирный банк, USAID и Европейский банк реконструкции и развития.

Эти организации являются крупнейшими международными партнерами, с которыми агентство занимается развитием и восстановлением прифронтовой инфраструктуры, жилья, пунктов пропуска на границах и дорогах к ним, а также критической инфраструктурой, включая водоснабжение, энергетику и мосты.

Напомним, в рамках проекта "Развитие Трансъевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) будут капитально отремонтированы подъездные пути к пунктам пропуска на западной границе.