На Київщині відбудували ще один міст через Трубіж замість зруйнованого (ВІДЕО)

У Броварському районі Київської області завершився капітальний ремонт мосту через річку Трубіж в районі села Заворичі. Про це повімляють у обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що старий міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії навесні 2022 року. Після деокупації Київщини та обстеження пошкоджень у червні 2022 року департаментом регіонального розвитку ОВА було замовлено проєкт відбудови та оголошено тендер на проведення робіт.

Договір на проведення капітального ремонту мосту було підписано з ТОВ "Мостобудівельний загін №112". Відбудова розпочалася у вересні й тривала близько 13 місяців.

Під час капремонту було, зокрема, проведено відновлення берегових опор; будівництво прогонової будови; влаштування нового дорожнього полотна на мосту та підходах до нього; встановлення перильного огородження, берегових конусів; облаштування водовідвідних та очисних мереж.

Протяжність нового мосту становить 27 метрів. За даними обладміністрації, наразі на Київщині відновлюються ще шість мостів, а для ще 14 розробляються проєкти.

Нагадаємо також, що ще в грудні 2022 року було відновлено міст через Трубіж, розташований південніше - на трасі М-03 Київ - Харків в районі села Борщів. Він теж був підірваний на початку повномасштабного вторгнення РФ.