На трасі Київ – Чоп відкрили важливий інфраструктурний міст (ФОТО)

Сьогодні , 4 вересня, розпочато рух мостом у Стоянці через річку Ірпінь та відкрито всі чотири смуги для проїзду автотранспорту.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що траса М-06 Київ – Чоп – одна з головних транспортних артерій України.

"Запуск повноцінного руху дозволить збільшити пропускну можливість мосту для автотранспорту, а також покращить сполучення між населеними пунктами Київського регіону", - зауважують в Мінінфраструктурі.

Там нагадують, що міст був зруйнований на самому початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.

"Після звільнення Київщини була збудована тимчасова об’їзна дорога. Утім її технічні характеристики не витримували щільний рух вантажного транспорту, тому водіям доводилося об’їжджати альтернативним шляхом", - наголошують у відомстві.

Як повідомляється, правий проїзд мосту був відремонтований в стислі терміни. Вже в листопаді 2022 року рух був відновлений. А от лівий дорожникам довелося відбудовувати буквально з нуля. Бетонні конструкції, за висновком експертів ДП "ДерждорНДІ", не підлягали відбудові.

Дорожники заклали фундамент, опори та встановили нові залізобетонні балки, облаштували освітлення, сучасне водовідведення, зробили гідроізоляцію, уклали два шари асфальтобетонного покриття.

"Обидва проїзди мосту успішно пройшли випробування. Він відповідає сучасним транспортним навантаженням", - підкреслили в Мінінфраструктурі.

Зауважимо, всього з початку року по всій Україні відновлено 19 мостів. Ще на понад 60 тривають будівельні роботи.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрили рух тимчасовим мостом через Десну, який забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту між Києвом та Черніговом.

А нещодавно запрацювала 400-метрова переправа через річку Сейм поблизу Батурина. Цей міст має важливе значення для мешканців одразу трьох областей – Чернігівської, Сумської та Київської, оскільки покращує транспортне сполучення між ними.