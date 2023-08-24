На Чернігівщині відкрили для руху 400-метровий міст через річку Сейм

Запрацювала 400-метрова переправа через річку Сейм поблизу Батурина. Цей міст має важливе значення для мешканців одразу трьох областей – Чернігівської, Сумської та Київської, оскільки покращує транспортне сполучення між ними.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У відомстві нагадують, що міст був зруйнований на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Після деокупації області мешканці східних районів Чернігівщини, щоб потрапити, до прикладу, в Ніжин або Батурин, мусили об’їжджати через Сумську область. Це було справжньою проблемою, зокрема, для аграрних підприємств, оскільки доводилося долати сотні зайвих кілометрів", - наголошують в Мінінфраструктурі.

Влітку 2022 року відомство спільно з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України облаштували через річку Сейм тимчасову переправу.

"Проте, навесні 2023 виникли логістичні труднощі, адже річка Сейм під час весняної повені повністю затопила тимчасову переправу. І знову довелось їздити в об'їзд через Конотоп Сумської області", - підкреслюють в Мінінфраструктурі.

Там додають, що роботи з відновлення повноцінного мосту розпочали влітку 2022. Тривали вони майже рік.

Будівельники розібрали завали підірваного мосту, влаштували опори, змонтували балки прогонової будови, монолітні плити, нанесли шар гідроізоляції та два шари асфальтобетонного покриття.

Крім того, задля безпеки руху встановлено новий тип мостового металевого огородження та облаштовано освітлення мосту.

Зауважимо, на Чернігівщині рух відкрито вже через 5 переправ. А всього з початку року по всій Україні відновлено 13 мостів. Ще на 65 тривають будівельні роботи.

Нагадаємо, у Чернігівській області відкрили рух тимчасовим мостом через Десну, який забезпечить пряме сполучення для пасажирського транспорту між Києвом та Черніговом.