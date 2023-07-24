На Буковині запрацював тимчасовий міст через Прут замість демонтованого (ФОТО)

З 24 липня дозволено рух тимчасовою переправою через річку Прут на трасі Т-26-07 між селами Дубівці та Глиниця Мамаївської громади. Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області.

"Норвезьким" мостом проїхала перша автівка. Цей міст забезпечує ще одне повноцінне транспортне сполучення до українсько-румунського кордону. Адже автошлях Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до станції Вадул-Сірет є частиною транспортного коридору до ЄС", - зазначають у відомстві.

Завдяки гуманітарній допомозі від Норвезького управління державних доріг за кілька місяців було влаштовано 14 пальових основ з металевих труб; виготовлено та змонтовано оголовки для опор; влаштовано в’язі між металевими трубами, змонтовані ригелі; зібрано тимчасову переправу з чотирьох мостових комплектів; влаштовано та заасфальтовано підходи до моста; на правому березі Пруту влаштовано підпірну стінку; а також виконано усі заходи з організації дорожнього руху.

Під час експериментального дослідження експерти за допомогою спеціального обладнання було зібрано інформацію про стан моста. Як результат, "норвезькою" 120-метровою переправою acrow/bailey відтепер можуть їхати усі види транспорту, у тому числі вантажівки загальною масою 35 тонн. В Агентстві відновлення нагадують, що це суттєво покращить логістику, гуманітарну ситуацію та продовольчу безпеку України.

Нагадаємо, що міст у Глиниці свого часу був визнаний непрацездатним: через значне навантаження на переправу та відсутність капітального ремонту впродовж десятиліть споруда знаходилась у п’ятому експлуатаційному стані, і існував ризик руйнування конструкції.

Наприкінці 2021 року міст демонтували. Але через повномасштабне вторгнення Росії на територію України ремонт споруди було призупинено. Про початок робіт з монтажу першого з переданих Норвегією тимчасових мостів було повідомлено в березні цього року.