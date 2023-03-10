Перший "норвезький" міст встановлять за сотні кілометрів від деокупованих територій: названо причину (ФОТО)

В Чернівецькій області почали монтаж першого з переданих Норвегією тимчасових мостів, які раніше обіцяли встановити на деокупованих територіях замість зруйнованих під час повномасштабного російського вторгнення.

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Як повідомляють у Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури, яке замінило собою Держагентство інфраструктурних проєктів і Держагентство автомобільних доріг, переправу облаштовують у селі Глиниця на дорозі Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени з під'їздом до пункту пропуску "Вадул-Сірет".

"Переправа від норвезьких партнерів допоможе поліпшити автомобільне сполучення між Україною та Румунією у Чернівецькій області. Це переправа типу acrow/bailey, яка підходять для пересування важких транспортних засобів", - вказують у відомстві.

Там зазначають, що старий міст через Прут на дорозі Т-26-07 був визнаний аварійним, наприкінці 2021 року його демонтували, а "ремонт споруди було призупинено" через повномасштабне вторгнення РФ до України.

"З металевих конструкцій фахівці скомбінують 120-метрову переправу. Сьогодні розпочато підготовчі роботи з влаштування підходів до тимчасового мосту. Плануємо швидко змонтувати міст, аби покращити транспортне сполучення між населеними пунктами області і забезпечити ще один транспортний коридор до кордону з ЄС", - йдеться в повідомленні.

Фото: Агентство відновлення

Вказано, що тимчасовий міст стоятиме, допоки триватимуть ремонтно-будівельні роботи на основному мості через Прут. Зараз же, як зазначено, триває "корегування проєктно-кошторисної документації капітального ремонту" основного моста.

Нагадаємо, що Норвегія подарувала Україні в якості гуманітарної допомоги 10 тимчасових мостових конструкції. Перша партія прибула в Україну 11 січня.

Як кажуть зараз в Агентстві відновлення, після того, як українські фахівці вивчили тонкощі монтажу конструкцій, воно "розподілило мости на ділянки державних доріг, де терміново потрібно поліпшити проїзд". Про постраждалі від війни території наразі відомство вже не згадує.