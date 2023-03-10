Первый "норвежский" мост установят за сотни километров от деоккупированных территорий: названа причина (ФОТО)

В Черновицкой области начали монтаж первого из переданных Норвегией временных мостов, которые ранее обещали установить на деоккупированных территориях вместо разрушенных во время полномасштабного российского вторжения.

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Как сообщают в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры, которое заменило собой Госагентство инфраструктурных проектов и Госагентство автомобильных дорог, переправу обустраивают в селе Глиница на дороге Т-26-07 Кицмань – Сторожинец – Глыбокая – Опришены с подъездом к пункту пропуска "Вадул- Сирет".

"Переправа от норвежских партнеров поможет улучшить автомобильное сообщение между Украиной и Румынией в Черновицкой области. Это переправа типа acrow/bailey, подходящая для передвижения тяжелых транспортных средств", - указывают в ведомстве.

Там отмечают, что старый мост через Прут на дороге Т-26-07 был признан аварийным, в конце 2021 года он был демонтирован, а "ремонт сооружения был приостановлен" из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Из металлических конструкций специалисты скомбинируют 120-метровую переправу. Сегодня начаты подготовительные работы по устройству подходов к временному мосту. Планируем быстро смонтировать мост, чтобы улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами области и обеспечить еще один транспортный коридор к границе с ЕС", - говорится в сообщении.

Фото: Агентство восстановления

Указано, что временный мост будет стоять, пока будут продолжаться ремонтно-строительные работы на основном мосту через Прут. Сейчас же, как отмечено, продолжается "корректировка проектно-сметной документации капитального ремонта" основного моста.

Напомним, что Норвегия подарила Украине в качестве гуманитарной помощи 10 временных мостовых конструкций. Первая партия прибыла в Украину 11 января.

Как говорят сейчас в Агентстве восстановления, после того, как украинские специалисты изучили тонкости монтажа конструкций, оно "распределило мосты на участки государственных дорог, где нужно срочно улучшить проезд". О пострадавших от войны территории сейчас ведомство уже не упоминает.