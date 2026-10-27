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Арест со счетов будут сниматься без заявлений: как изменится процедура в Украине

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В Украине изменят правила снятия ареста со счетов: что нужно знать / Depositphotos

В Украине планируется упростить процедуру снятия ареста с банковских счетов после погашения задолженности. Благодаря новому механизму должникам не придется подавать дополнительные заявления, посещать исполнителя и проходить бумажные процедуры.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба "Дії".

Как будет работать новый механизм

После уплаты долга через "Дію" система автоматически проработает информацию о погашении задолженности и передаст ее соответствующим учреждениям.

Процедура будет предусматривать несколько этапов:

  • сведения о должнике будут автоматически исключать из Единого реестра должников;
  • банк будет получать уведомление о погашении долга в тот же день;
  • арест с банковских счетов будут сниматься не позднее следующего дня.

Таким образом, после уплаты задолженности гражданам не нужно будет отдельно обращаться к исполнителю, подавать заявления или ждать завершения дополнительных процедур.

На какие долги будут распространяться новые правила

Новый механизм предусмотрен для исполнительных производств, в которых общая сумма задолженности не превышает 86 470 грн.

При расчете будут учитываться не только основной долг, но и штрафы, исполнительный сбор и расходы исполнительного производства.

Указанная сумма соответствует десяти минимальным заработным платам, установленным на 2026 год.

Кто внедряет нововведения

К реализации сервиса привлечены Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство юстиции Украины и государственное предприятие "Национальные информационные системы".

Проект также получает поддержку швейцарско-украинской программы EGAP, которую внедряет Фонд Восточная Европа.

Ожидается, что новый механизм сократит время между погашением задолженности и разблокированием банковских счетов, а также снизит количество административных процедур для граждан.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили 43,9 млрд грн налогов - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности от запуска специального режима в 2022 году поступления превысили 109 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько

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