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Налоговые поступления от резидентов "Дія.City" выросли на 99%

Налоговые поступления от резидентов выросли
Налоговые поступления от резидентов выросли

Резиденты "Дія.City" за январь-сентябрь 2026 уплатили в бюджет 43,9 млрд грн налогов — на 99,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда поступления составили более 22 млрд. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

В общей сложности от запуска специального правового режима в 2022 году его резиденты уплатили в бюджет более 109 млрд грн налогов.

В настоящее время к "Дія.City" присоединились более 4,7 тыс. компаний. Среди них украинские стартапы, разработчики оборонных технологий и международные технологические компании.

В Минцифре отмечают, что рост налоговых поступлений связан не только с увеличением количества резидентов, но и с масштабированием компаний, уже работающих в режиме "Дія.City".

Среди резидентов – EPAM Systems, Grammarly, DataRobot, Lyft, Quantum Systems, MacPaw, Ajax Systems, Genesis, Samsung, Nokia, Visa и Rakuten Viber.

Для технологических компаний "Дія.City" предусматривается специальные налоговые условия, различные формы сотрудничества со специалистами, инструменты для привлечения венчурного капитала и защиты интеллектуальной собственности.

Напомним, еще по итогам восьми месяцев 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили 39 млрд грн налогов, а общие поступления от них с момента запуска режима тогда уже превысили 100 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

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