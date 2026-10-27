Европейские фермеры сокращают закупку удобрений: как высокие цены угрожают будущему урожаю

Европейские аграрии вынуждены существенно ограничивать закупки удобрений, поскольку высокая стоимость ресурсов снижает спрос, потенциально ставящий под угрозу будущую урожайность сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным аналитического агентства ICIS, закупки азотных удобрений сейчас на 20% ниже привычных сезонных показателей. Спрос на фосфаты, необходимые для развития корневой системы растений, упал, по меньшей мере, на 30%.

Падение спроса происходит после экстремальной жары и засухи, которые уже нанесли ущерб урожаю. Ситуацию осложняет война в Иране, которая повлекла за собой скачок цен на ресурсы, в частности на дизельное топливо.

Дорогое топливо и логистические сбои бьют по рынку

Импорт удобрений в ЕС за девять месяцев сократился на 25% по сравнению со средним показателем за последние пять лет и составил 13,8 млн тонн.

Наибольшее сокращение импорта зафиксировано в ключевых аграрных странах: в Германии показатель упал на 56%, в Польше – на 50%, а во Франции – на 43%.

Внутреннее производство удобрений в Европе также оказалось под давлением из-за высоких цен на природное сырье. Дополнительным фактором неопределенности остаются логистические перебои на торговых путях через Черное море и Ормузский пролив.

Аналитики предупреждают о сложной весенней посевной

У фермеров еще есть время наверстать закупки до начала весеннего внесения азота для озимых пшеницы и рапса в конце февраля, а также яровых культур весной. Однако аналитики Rabobank предостерегают, что риски возрастают по мере приближения весны из-за высокой нагрузки на цепи снабжения.

Кроме того, с января на импорт удобрений в ЕС начнет распространяться углеродный сбор на границе, что потенциально увеличит расходы аграриев в период растущей зависимости от внешних поставщиков.

Напомним, на украинском рынке комплексных удобрений зафиксирован рост цен на отдельные виды продукции. Главными факторами коррекции прайсов стали сокращение предложения фосфатных удобрений в Европе и повышение цен польскими производителями.