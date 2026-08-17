Остановка завода в Литве и новые цены из Польши подняли стоимость удобрений в Украине

На украинском рынке комплексных удобрений отмечен рост цен на отдельные виды продукции. Главными факторами коррекции прайсов стали сокращение предложения фосфатных удобрений в Европе и повышение цен польскими производителями.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Latifundist.com и аналитику AGROTRADE CLUB.

Остановка литовского завода Lifosa привела к изъятию с европейского рынка около 1 млн. тонн DAP, MAP и NPS в год. Это привело к удорожанию фосфатных удобрений в Европе и усилило ее зависимость от поставок из Марокко, хотя текущий спрос остается сдержанным.

В Украине цены на сульфоаммофос (NPS/NP) только за неделю выросли на 300–500 грн/т. Дополнительное давление на рынок оказывает нестабильная логистическая ситуация из-за Дуная, где риски усложнения доставок связывают с российскими обстрелами в районе Маяков.

Параллельно польские производители Siarczopol и FOSFAN с 11 августа повысили августовские цены. По данным AGROTRADE CLUB, суперфосфат 19% в настоящее время предлагается по 22,8–23,4 тыс. грн/т FCA, сульфоаммофос NPS 20:20 — по 29,0–29,5 тыс. грн/т FCA, а сульфоаммофос NPS 16:20 — по 28,20 т/т.

В настоящее время импортный сегмент комплексных удобрений в Украине представлен продукцией из Болгарии, Сербии, Венгрии, Иордании, Латвии, Польши и Южной Кореи. Среди отечественных компаний предложения NPK и NPKS формируют производители "Гросдорф" и "Тетра-Агро".

Напомним, из-за разрушения промышленной базы Украина наращивает импорт минеральных удобрений. Польша стала одним из главных поставщиков этой продукции на украинский рынок с долей около 25%, опередив Болгарию, Марокко и Китай.