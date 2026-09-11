Где в Киеве безопаснее во время атак? Разработчик создал карту с оценкой каждого адреса

Украинский дата-инженер Дмитрий Шилкин создал KyivSafety – интерактивный сервис, оценивающий условный уровень безопасности конкретного адреса в Киеве во время российских воздушных атак. Система выставляет отметку от 0 до 100.

Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.ua.

Как работает KyivSafety

Идея создания сервиса возникла у Шилкина, когда он сам задумался о переезде и начал искать данные, которые позволили бы сравнивать разные районы Киева по уровню риска при обстреле.

KyivSafety оценивает каждый адрес по шкале от 0 до 100. Высший балл означает, что конкретная точка по собранным данным выглядит более безопасной по сравнению с другими адресами в Киеве.

Для расчета используют три основных показателя:

зафиксированы удары вблизи адреса;

частоту пролетов воздушных целей над соответствующей территорией;

расстояние до объектов, которые могут быть целями атак.

Отдельно сервис показывает расположение ближайших укрытий.

Система анализирует более 240 тысяч сообщений

Для формирования базы данных об ударах KyivSafety использует, в частности, информацию из таблиц "Обстрелы Киева" в Википедии, которые базируются на официальных сообщениях и публикациях медиа, а также данные геолокации GeoConfirmed.

Активность воздушных атак система оценивает по сообщениям мониторинговых и официальных Telegram-каналов о движении дронов и ракет по районам Киева.

По данным автора, всего проект уже собрал более 240 тысяч сообщений, начиная с февраля 2022 года. Алгоритм определяет упоминания районов и микрорайонов, разделяет сообщения об активных атаках, взрывах и повреждениях, а также удаляет дубликаты, касающиеся одного события.

Данные сервиса автоматически обновляются каждый день.

Оценку безопасности можно увидеть в объявлениях о жилье

Для пользователей, ищущих квартиру в Киеве, создатель создал отдельное браузерное расширение. Оно добавляет оценку безопасности непосредственно к объявлениям об аренде жилья на LUN и OLX.

Таким образом, пользователь может учитывать не только цену, площадь или расположение квартиры, но условный показатель безопасности конкретного адреса.

В то же время, автор отмечает, что оценка KyivSafety является аналитическим показателем, сформированным на основе доступных исторических данных, а не прогнозом будущих атак.

Проверить адреса и ознакомиться с картой можно на сайте KyivSafety.

Напомним, украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.