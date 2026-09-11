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Где в Киеве безопаснее во время атак? Разработчик создал карту с оценкой каждого адреса
Украинский дата-инженер Дмитрий Шилкин создал KyivSafety – интерактивный сервис, оценивающий условный уровень безопасности конкретного адреса в Киеве во время российских воздушных атак. Система выставляет отметку от 0 до 100.
Как пишет Dilo, об этом информирует Dev.ua.
Как работает KyivSafety
Идея создания сервиса возникла у Шилкина, когда он сам задумался о переезде и начал искать данные, которые позволили бы сравнивать разные районы Киева по уровню риска при обстреле.
KyivSafety оценивает каждый адрес по шкале от 0 до 100. Высший балл означает, что конкретная точка по собранным данным выглядит более безопасной по сравнению с другими адресами в Киеве.
Для расчета используют три основных показателя:
- зафиксированы удары вблизи адреса;
- частоту пролетов воздушных целей над соответствующей территорией;
- расстояние до объектов, которые могут быть целями атак.
Отдельно сервис показывает расположение ближайших укрытий.
Система анализирует более 240 тысяч сообщений
Для формирования базы данных об ударах KyivSafety использует, в частности, информацию из таблиц "Обстрелы Киева" в Википедии, которые базируются на официальных сообщениях и публикациях медиа, а также данные геолокации GeoConfirmed.
Активность воздушных атак система оценивает по сообщениям мониторинговых и официальных Telegram-каналов о движении дронов и ракет по районам Киева.
По данным автора, всего проект уже собрал более 240 тысяч сообщений, начиная с февраля 2022 года. Алгоритм определяет упоминания районов и микрорайонов, разделяет сообщения об активных атаках, взрывах и повреждениях, а также удаляет дубликаты, касающиеся одного события.
Данные сервиса автоматически обновляются каждый день.
Оценку безопасности можно увидеть в объявлениях о жилье
Для пользователей, ищущих квартиру в Киеве, создатель создал отдельное браузерное расширение. Оно добавляет оценку безопасности непосредственно к объявлениям об аренде жилья на LUN и OLX.
Таким образом, пользователь может учитывать не только цену, площадь или расположение квартиры, но условный показатель безопасности конкретного адреса.
В то же время, автор отмечает, что оценка KyivSafety является аналитическим показателем, сформированным на основе доступных исторических данных, а не прогнозом будущих атак.
Проверить адреса и ознакомиться с картой можно на сайте KyivSafety.
Напомним, украинский разработчик Владислав Домоцкий запустил iOS-приложение "Метро-Таймер", которое помогает пассажирам киевского метро не проехать нужную станцию. Программа отслеживает поездку по графику метрополитена, показывает количество остановок и время выхода.