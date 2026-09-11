Де в Києві безпечніше під час атак? Розробник створив карту з оцінкою кожної адреси

Український дата-інженер Дмитро Шилкін створив KyivSafety - інтерактивний сервіс, який оцінює умовний рівень безпеки конкретної адреси в Києві під час російських повітряних атак. Система виставляє оцінку від 0 до 100.

Як пише Dilo, про це інформує Dev.ua.

Як працює KyivSafety

Ідея створення сервісу виникла у Шилкіна, коли він сам замислився про переїзд і почав шукати дані, які дозволили б порівнювати різні райони Києва за рівнем ризику під час обстрілів.

KyivSafety оцінює кожну адресу за шкалою від 0 до 100. Вищий бал означає, що конкретна точка за зібраними даними виглядає безпечнішою порівняно з іншими адресами в Києві.

Для розрахунку використовують три основні показники:

зафіксовані удари поблизу адреси;

частоту прольотів повітряних цілей над відповідною територією;

відстань до об'єктів, які потенційно можуть бути цілями атак.

Окремо сервіс показує розташування найближчих укриттів.

Система аналізує понад 240 тисяч повідомлень

Для формування бази даних про удари KyivSafety використовує, зокрема, інформацію з таблиць «Обстріли Києва» у Вікіпедії, які базуються на офіційних повідомленнях та публікаціях медіа, а також дані геолокації GeoConfirmed.

Активність повітряних атак система оцінює за повідомленнями моніторингових та офіційних Telegram-каналів про рух дронів і ракет над районами Києва.

За даними автора, загалом проєкт уже зібрав понад 240 тисяч повідомлень, починаючи з лютого 2022 року. Алгоритм визначає згадки районів і мікрорайонів, розділяє повідомлення про активні атаки, вибухи та пошкодження, а також видаляє дублікати, які стосуються однієї події.

Дані сервісу оновлюються автоматично щодня.

Оцінку безпеки можна побачити в оголошеннях про житло

Для користувачів, які шукають квартиру в Києві, розробник створив окреме браузерне розширення. Воно додає оцінку безпеки безпосередньо до оголошень про оренду житла на LUN та OLX.

Таким чином, користувач може враховувати не лише ціну, площу чи розташування квартири, а й умовний показник безпеки конкретної адреси.

Водночас автор наголошує, що оцінка KyivSafety є аналітичним показником, сформованим на основі доступних історичних даних, а не прогнозом майбутніх атак.

Перевірити адреси та ознайомитися з картою можна на сайті KyivSafety.

Нагадаємо, український розробник Владислав Домоцький запустив iOS-застосунок “Метро-Таймер”, який допомагає пасажирам київського метро не проїхати потрібну станцію. Програма відстежує поїздку за графіком метрополітену, показує кількість зупинок і час до виходу.