Школы Киева переходят в очный формат: как организовали обучение в укрытиях

В Киеве 51% школьников уже учатся очно – за неделю их доля выросла с 45%. Количество школ, работающих только дистанционно, сократилось до пяти.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Как работают школы во время тревог

Расширить очный формат, в частности, удалось благодаря переустройству школьных укрытий. В них создают отдельные зоны обучения, устанавливают парты и доски, обустраивают дополнительное освещение и обеспечивают стабильный доступ к Wi-Fi.

Изменения в системе оповещения и распределении уровней угроз не влияют на алгоритм действий в школах. В случае дроновой атаки и объявления желтого уровня опасности учащиеся вместе с работниками заведения переходят к укрытию.

Если ребенок приходит в школу во время воздушной тревоги, его встречает ответственный работник и сопровождает до укрытия. Этим, в частности, занимаются представители Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Последующие действия зависят от возможностей укрытия. Если его площадь и оборудование позволяют одновременно разместить детей и продолжить занятия, уроки проводятся там.

Если укрытие не позволяет организовать полноценный образовательный процесс, ученики остаются там до завершения тревоги. После отбоя обучение продолжается в соответствии с форматом, который выбрала конкретная школа – глазного или смешанного.

Укрытия обустраивают под обучение

Для каждого класса в укрытии определяют отдельное место и порядок работы. Учителя заранее готовят учебные материалы, которые можно использовать в таких условиях.

По словам Мондриевского, формат обучения в военное время не является неизменным. Администрации школ регулярно оценивают ситуацию с безопасностью и при необходимости могут корректировать модель обучения - переходить на дистанционный или смешанный формат в пределах общегородских правил.

Таким образом, возвращение к очного обучения в Киеве происходит постепенно, а возможность работать в обычном формате напрямую зависит от ситуации безопасности и готовности укрытий.

Напомним, "желтый" уровень воздушной угрозы не позволяет школам продолжать обычные занятия в классах. Учащиеся и педагоги должны перейти в укрытие, а при недостаточной его емкости заведение может перейти на смешанное или посменное обучение. В то же время педагогов не могут принуждать ехать в школу.