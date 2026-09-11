Школи Києва переходять до очного формату: як організували навчання в укриттях

У Києві 51% школярів уже навчаються очно - за тиждень їхня частка зросла з 45%. Кількість шкіл, які працюють лише дистанційно, скоротилася до п’яти.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба КМДА.

Як працюють школи під час тривог

Розширити очний формат, зокрема, вдалося завдяки переоблаштуванню шкільних укриттів. У них створюють окремі зони для навчання, встановлюють парти та дошки, облаштовують додаткове освітлення й забезпечують стабільний доступ до Wi-Fi.

Зміни в системі оповіщення та розподілі рівнів загроз не впливають на алгоритм дій у школах. У разі дронової атаки та оголошення жовтого рівня небезпеки учні разом із працівниками закладу переходять до укриття.

Якщо дитина приходить до школи під час повітряної тривоги, її зустрічає відповідальний працівник і супроводжує до укриття. Цим, зокрема, займаються представники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Подальші дії залежать від можливостей укриття. Якщо його площа та обладнання дають змогу одночасно розмістити дітей і продовжити заняття, уроки проводять безпосередньо там.

Якщо ж укриття не дозволяє організувати повноцінний освітній процес, учні залишаються там до завершення тривоги. Після відбою навчання продовжується відповідно до формату, який обрала конкретна школа - очного або змішаного.

Укриття облаштовують під навчання

Для кожного класу в укритті визначають окреме місце та порядок роботи. Учителі заздалегідь готують навчальні матеріали, які можна використовувати в таких умовах.

За словами Мондриївського, формат навчання у воєнний час не є незмінним. Адміністрації шкіл регулярно оцінюють безпекову ситуацію та за необхідності можуть коригувати модель навчання - переходити на дистанційний або змішаний формат у межах загальноміських правил.

Таким чином, повернення до очного навчання у Києві відбувається поступово, а можливість працювати у звичайному форматі безпосередньо залежить від безпекової ситуації та готовності укриттів.

Нагадаємо, “жовтий” рівень повітряної загрози не дозволяє школам продовжувати звичайні заняття у класах. Учні та педагоги мають перейти в укриття, а за недостатньої його місткості заклад може перейти на змішане чи позмінне навчання. Водночас педагогів не можуть примушувати їхати до школи.